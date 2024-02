Przegląd prasy ze stycznia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Krośnie?

W Krośnie odbył się Turniej o Tytuł Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik. Była to już 19. edycja konkursu, w którym uczestnicy walczą o prawo reprezentowania regionu w ogólnopolskim finale we Wrocławiu.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w styczniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krosna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie ma nowoczesny tomograf komputerowy. Zakup sprzętu i urządzenie nowej pracowni było możliwe dzięki dofinansowaniu z urzędu marszałkowskiego. Szpital dostał na ten cel ponad 4,5 mln złotych, koszt całości przedsięwzięcia to ponad 4,6 mln zł.

Do niebezpiecznego zdarzenia drogowego doszło we wtorek, 23 stycznia w Zręcinie (pow. krośnieński). Kierująca audi straciła panowanie nad samochodem, w wyniku czego pojazd zjechał z drogi i dachował. Do szpitala zostały przetransportowane dwie osoby.