Inwestor zmienił projekt bloku przy ul. Okrzei w Krośnie. Radni zgodzili się na lokalizację inwestycji

Było to już drugie podejście prywatnego przedsiębiorcy z Krosna w procedurze zmierzającej do zrealizowania inwestycji mieszkaniowej na nieużytkach pomiędzy ulicami Okrzei i Zagórze. Jej elementem jest uzyskanie na lokalizację zgody lokalnego samorządu. Krośnieńscy radni pierwszą uchwałę w tej sprawie podjęli w maju zeszłego roku. Była pozytywna dla inwestora, choć część radnych nie ukrywała swoich wątpliwości a w głosowaniu nie było jednomyślności. Ale wygrał argument, że w Krośnie potrzebne są nowe mieszkania, a lepiej, by atrakcyjnie położone działki były zagospodarowane w taki właśnie sposób, niż gdyby właściciel gruntów miał tam postawić na przykład magazyny.

Ta uchwała rady została jednak unieważniona przez wojewodę, jako niezgodna ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Organ nadzoru stwierdził, że planowana inwestycja nie odpowiadała gabarytom zabudowy wyznaczonym w tym dokumencie, w szczególności w zakresie wysokości oraz wskaźnika intensywności. Maksymalna wysokość zabudowy, określona w Studium, wynosi 12 metrów. Natomiast w uchwale rady miasta znalazł się zapis, iż budynek, który powstanie przy ul. Okrzei będzie miał maksymalną wysokość 18,5 metra.