Top 10 najdroższych domów na sprzedaż w Krośnie i okolicy [PAŹDZIERNIK 2020]

W Krośnie i okolicy dysponujący grubym portfelem znajdą kilka nieruchomości wycenionych na ponad milion złotych. Do wyboru: piękne otoczenie albo atrakcyjna lokalizacja, wieś albo centrum miasta.

Rynek nieruchomości - wzrost liczby oddanych lokali

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce liczba mieszkań oddanych do użytkowania w lipcu 2020 r. wzrosła o 28,7 proc. w stosunku rocznym, zaś w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 26,7 proc. Jednocześnie w okresie styczeń-lipiec 2020 oddano do użytkowania o 6,6 proc. mieszkań niż w analogicznym okresie 2019 r. - informuje Metrohouse.