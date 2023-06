Nowa metoda oszustwa: „na kontrolę fotowoltaiki i solarów”. Krośnieński magistrat ostrzega mieszkańców

Ostrzeżenie do mieszkańców wystosował w tej sprawie urząd miasta Krosna. To po tym, jak do krośnieńskiego magistratu zaczęły trafiać sygnały, że osoby podające się za pracowników lub firm współpracujących z urzędem informują o konieczności przeprowadzenia obowiązkowych kontroli instalacji fotowoltaicznych i solarnych. Mieszkańcy odbierali w tej sprawie telefony, bywało też że „kontrolerzy” pojawiali się osobiście w ich domach.

- Miasto nie prowadzi żadnych tego typu kontroli - zapewnia Joanna Sowa, rzeczniczka krośnieńskiego magistratu.