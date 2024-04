Prasówka tygodniowa z 21.04.2024 w Krośnie. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Bez większej dyskusji radni Krosna zgodzili się na to, by przy ul. Okrzei, w sąsiedztwie parku miejskiego w dzielnicy Zawodzie, powstał blok-apartamentowiec.

Jak informuje GDDKiA, we wtorek ok. godz. 7 na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Zboiska (odcinek Miejsce Piastowe - Dukla) zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Według wstępnych ustaleń policji, 31-letni kierujący dafem, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył naczepy ciągniętej przez ciężarowe renault. Daf niegroźnie uszkodził jeszcze nadjeżdżający z przeciwka inny ciągnik siodłowy, po czym wjechał do przydrożnego rowu.

Następny międzynarodowy festiwal wokalny i kolejne laury dla Julii Sechman. 16-latka z Miejsca Piastowego, szlifująca muzyczny talent pod okiem krośnianina Krzysztofa Zajdla uczestniczyła w miniony weekend w zorganizowanym w Mołdawii Crystal Pearl Cup 2024. Do ojczyzny wróciła z czterema Grand Prix oraz najważniejszą nagrodą imprezy - "Best of best".

Krośnieński Holding Komunalny inwestuje 12 milionów złotych w rozbudowę infrastruktury Regionalnego Centrum Odzysku Odpadów. Powstanie plac z zadaszonymi boksami na odpady wielkogabarytowe, które po przetworzeniu będą stanowić paliwo do bloku energetycznego.

W meczu XIX kolejki klasy okręgowej Ostoja Kołaczyce przegrała z Przełęczą Dukla. To najniższe w rozmiarach zwycięstwo drużyny Daniela Ożgi. Przed wyższą porażką uratował Ostoję Damian Łukaszewski. Mecz odbył się w Jaśle na stadionie ze sztuczną nawierzchnią.