Przegląd prasy z kwietnia 2024. Zestaw najważniejszych wydarzeń miesiąca. Co działo się w Krośnie?

Ponad 13 milionów złotych kosztowała budowa alejki spacerowo-rowerowej wzdłuż Wisłoka w Krośnie. Przy liczącej 2,2 km trasie są miejsca do wypoczynku, zabawy i aktywności sportowej.

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w kwietniu uwagę czytelniczek i czytelników z Krosna. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Bez większej dyskusji radni Krosna zgodzili się na to, by przy ul. Okrzei, w sąsiedztwie parku miejskiego w dzielnicy Zawodzie, powstał blok-apartamentowiec.

Ponad 3 miliony złotych otrzyma Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie z programu Interreg Next Polska-Ukraina. To wsparcie finansowe pozwoli na rozbudowę Zakładu Opiekuczo-Leczniczego.

Jak informuje GDDKiA, we wtorek ok. godz. 7 na drodze krajowej nr 19 w miejscowości Zboiska (odcinek Miejsce Piastowe - Dukla) zderzyły się dwa samochody ciężarowe. Według wstępnych ustaleń policji, 31-letni kierujący dafem, nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu i najechał na tył naczepy ciągniętej przez ciężarowe renault. Daf niegroźnie uszkodził jeszcze nadjeżdżający z przeciwka inny ciągnik siodłowy, po czym wjechał do przydrożnego rowu.