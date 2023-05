Zmiany w strefie płatnego parkowania w Krośnie. Kolejne miejsca mają być płatne

Projekt w tej sprawie ma być dyskutowany i poddany pod głosowanie na sesji rady miasta Krosna w środę (31 maja). Radni zdecydują, czy zmienić obowiązującą uchwałę w sprawie strefy płatnego parkowania. Zmiana, którą chce wprowadzić prezydent Krosna, Piotr Przytocki polega na rozszerzeniu strefy płatnego parkowania o dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Czajkowskiego.

Część ulicy Czajkowskiego jest już objęta strefą płatnego parkowania – to jej "staromiejski" odcinek z parkingiem wzdłuż budynku sądu, od placu Konstytucji 3 Maja do ronda na skrzyżowaniu z ul. Podwale i Tkacką. Teraz do strefy ma dołączyć kolejny fragment tej drogi – od ronda, wzdłuż ulicy do wysokości wałów nad Lubatówką.

Władze miasta argumentują, że włączenie do strefy płatnego parkowania dodatkowych miejsc przy ulicy Czajkowskiego podyktowane jest deficytem wolnych miejsc postojowych w tej części Krosna. I przekonują, że gdy bezpłatne do tej pory miejsca staną się płatne, to rotacja na nich będzie większa a tym samym więcej kierowców będzie mogło z nich skorzystać, co pozytywnie wpłynie na usprawnienie ruch samochodowego.