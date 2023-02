Krosno za kilkanaście lat chce osiągnąć samowystarczalność energetyczną. Tworzy plan działań Ewa Gorczyca

Farma fotowoltaiczna powstała już m.in. na dawnym składowisku odpadów w Krośnie Archiwum Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego

Do 2040 roku Krosna chce stać się miastem samowystarczalnym energetycznie i neutralnym klimatycznie. Rozpoczęto przygotowania do inwestycji, dzięki którym może to osiągnąć.