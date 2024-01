Nowa droga w powiecie krośnieńskim połączy DK28 z zakładem Orlenu w Jedliczu. Będzie gotowa wiosną 2025 roku

Dyrektor Krzysztof Kępski, przedstawiciel wykonawcy, podczas oficjalnego przekazania dokumentacji mówił, że najtrudniejszym etapem inwestycji będzie budowa nasypu.

- To duże przedsięwzięcie logistyczne. Do budowy nasypu musimy zużyć 120 tysięcy metrów sześciennych materiału. W przeliczeniu na ciężarówki to 10 tysięcy transportów - obrazuje.