Kierowcy, szykujcie się na korki. Ruszyła przebudowa ronda Solidarności w Krośnie. Utrudnienia potrwają pięć miesięcy [ZDJĘCIA]

W poniedziałek ekipa wykonawcy (jest nim Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie) rozpoczęła prace na skrzyżowaniu. Wiąże się to z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu na rondzie Solidarności. Z użytkowania został wyłączony pas do skrętu w prawo z ul. Piłsudskiego w ul. Podwale . Kierowcy, którzy jadąc od starego cmentarza chcą skręcić w ul. Piłsudskiego muszą teraz pojechać pasem do wjazdu na rondo i zjechać w ul. Podwale pierwszym zjazdem.

- Pozyskaliśmy teren od właściciela gruntu, na którym stoi budynek poczty, co pozwoli na połączenie ścieżką rowerową ul. Podwale z ul. Legionów. Zrobimy to w ramach tej inwestycji - mówi wiceprezydent Tomasz Soliński.

Ruch na przebudowanym rondzie

Rondo po przebudowie będzie miało charakter „półturbinowy” – dwa pasy będą jedynie na połowie tarczy ronda.

Pojawią się separatory, rozdzielające ruch, dlatego kierowcy będą musieli się wcześniej wybrać kierunek jazdy (na rondzie nie będą mogli dowolnie go zmienić).

Jadący ulicą Piłsudskiego będą mieć do wyboru dwa pasy – wewnętrzny do ul. Okrzei i zewnętrzny do Rynku i do ul. Legionów. Dwa pasy będą też od strony ul. Podwale – zewnętrzny do Rynku i ul. Legionów, wewnętrzny – do ul. Okrzei i Piłsudskiego. Jednym pasem będzie wjeżdżać się na rondo od Rynku, ul. Legionów i ul. Okrzei. Potem, w zależności od kierunku dalszej jazdy, będą trzeba będzie zjechać z ronda lub zająć odpowiedni pas.