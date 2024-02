W Krośnie powstaną dwie tężnie solankowe. Jedna z nich będzie przy bulwarach nad Wisłokiem

Pierwsza tężnia solankowa w Krośnie działa od ubiegłego roku. Powstała w ramach inwestycji realizowanej na osiedlu Żwirki i Wigury, przez miejską spółkę Towarzystwo Budownictwa Mieszkaniowego. Blok u zbiegu ul. Składowej oraz Żwirki i Wigury, został zaprojektowany z uwzględnieniem wspólnych stref wypoczynkowo-rekreacyjnych dla mieszkańców. Na parterze zaplanowano klub seniora oraz świetlicę dla dzieci. Na zewnątrz urządzono plac zabawowy dla dzieci, obok zbudowano drewnianą altanę oraz tężnię solankową.

Jak się okazuje, krośnianie chcą, by w mieście było więcej tego typu obiektów. Postulaty ich budowania w miejskich parkach już od kilku lat trafiały na listy projektów zgłaszanych do Budżetu Obywatelskiego Krosna. Wnioskodawcy podkreślali, że sprzyjają one nie tylko podniesieniu kondycji zdrowotnej, zwłaszcza alergików czy seniorów, ale też integracji, stanowią atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu, są miejscem, gdzie można się wyciszyć i odpocząć. Jednak żadna z tych inicjatyw nie weszła w fazę realizacji.