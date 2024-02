Rewitalizacja cmentarzy głównym zadaniem wybranym przez mieszkańców w ramach Budżetu Obywatelskiego Krosna

Głosowanie w V edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Krosna odbywało się na nowych zasadach, wprowadzonych ubiegłoroczną uchwałą rady miasta. Mieszkańcy decydowali o podziale rekordowej kwoty – 2,7 mln złotych. Z tego pół miliona miało być przeznaczone na inwestycję ogólnomiejską, po 175 tysięcy – na przedsięwzięcia w poszczególnych dzielnicach i osiedlach. Dodatkowo można było głosować na tzw. projekty miękkie (czyli nieinwestycyjne). Pod tą kategorią kryła się organizacja rożnego typu imprez służących integracji i rozrywce, których koszt mieścił się w kwocie 15 tysięcy złotych.

W ramach inwestycji, które w założeniu mają służyć ogółowi mieszkańców, zgłoszono 13 pomysłów. Ponad połowa dotyczyła tworzenia nowych terenów i obiektów rekreacyjno-sportowych oraz lepszego zagospodarowania już istniejących. Jednak najwięcej głosów zdobył projekt rewitalizacji cmentarzy komunalnych w Turaszówce i Polance, i to on będzie realizowany nakładem pół miliona złotych – czyli całej kwoty, którą w budżecie obywatelskim Krosna przeznaczono na inwestycje ogólnomiejskie. Projekt zgłosili wspólnie przewodniczący rad osiedli Turaszówka i Polanka – Tomasz Zajdel i Dariusz Biedka – i zmobilizowali mieszkańców do oddawania głosów.