Zabytkowy Pałac Kaczkowskich w Krośnie zmieni właściciela? Władze miasta chcą go odkupić i wyremontować [ZDJĘCIA]

Historia obiektu przy ul. Piastowskiej ma ścisły związek z narodzinami hutnictwa szkła w Krośnie. W 1923 roku przedstawiciele Spółki Akcyjnej Polskie Huty Szkła przyjechali do Krosna szukając miejsca na realizację projektu nowej inwestycji. Wybór padł na posiadłość Cecylii z hr. Potockich Kaczkowskiej. W jej pałacu podpisano akt kupna części ziemi dworskiej, na którym miała powstać huta szkła. Własnością huty stał się też pałacyk i otaczający go park.

Po wojnie został zagospodarowany i przystosowany do potrzeb załogi zakładu. Mieścił świetlicę, bibliotekę, przychodnię lekarską, przedszkole. W latach 60. przy pałacyku powstała kultowa „Szklana Grota”, była tu też siedziba Zakładowego Domu Kultury, który organizował rocznie przeszło 600 imprez, ściągających tysiące ludzi.

W 2004 roku zarząd huty sprzedał wpisany do rejestru zabytków budynek i park prywatnemu przedsiębiorcy. Ten miał plan, by Pałac Kaczkowskich wyremontować, z przeznaczeniem na restaurację i hotel. Rozpoczął prace, ale ambitne plany do tej pory nie doczekały się finału.