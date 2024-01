Budżet Krosna uchwalony. Takie będą największe inwestycje w 2024 roku

Zarówno prezydent, jak i skarbnik miasta Marcin Połomski ubolewali nad niskim poziomem nadwyżki operacyjnej (czyli różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi). Przy planowanych wielkościach dochodów i wydatków wyniesie ona 10,5 mln zł.

Niepokój niektórych radnych PiS wzbudził poziom zadłużenia miasta.

- To jest budżet, który przewiduje deficyt w wysokości 55 milionów złotych, kredyty prawie 70 milionów złotych Zadłużenie w wysokości ponad 300 milionów złotych daje odsetki roczne rzędu 14 milionów złotych. Tyle płacimy za kredyty. Jedna rzecz, która mnie ucieszyła, to subwencja o 17 procent wyższa w stosunku do 2023 roku. Może wreszcie jest subwencja, która będzie doganiała inflację albo ją nawet przekraczała - stwierdził Kazimierz Mazur, radny PiS.