Zimowa atrakcja w Rymanowie-Zdroju. W uzdrowisku rusza kryte lodowisko [ZDJĘCIA]

- Przy obiekcie działa wypożyczalnia łyżew, w rozmiarach od 26 do 47, „misiów” i kasków. Nasz obiekt posiada oświetlenie oraz nagłośnienie, a odtwarzana muzyka umila jazdę - dodaje Paweł Pelczar.

- Lodowisko zostało uzupełnione o zadaszenie, co pozwala na korzystanie z niego także podczas obfitych opadów śniegu, czy marznącej mżawki - mówi Paweł Pelczar, dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rymanowie.

Lodowisko ze sztucznie mrożoną taflą w Rymanowie-Zdroju oddano do użytku dwa lata temu. W ub. roku gmina Rymanów postanowiła zainwestować w obiekt dodatkowe pieniądze , by zwiększyć komfort jego użytkowania przez miłośników jazdy na łyżwach a zarazem obniżyć koszty utrzymania obiektu.

Prace związane z montażem zadaszenia już się zakończyły . Modernizacja lodowiska kosztowała ok. 370 tysięcy zł.

Korzystać z obiektu będzie można od piątku (12 stycznia), od godz. 12. W najbliższy weekend – od godz. 12 do 20.

Podczas ferii zimowych (od 15 stycznia) lodowisko będzie funkcjonowało od poniedziałku do piątku, w godz. od 11 do 20, po feriach od godz. 14. W weekendy – od godz. 12 do 20.

Dorośli za godzinę ślizgania zapłacą 12 zł, młodzież – 9 zł, dzieci do 7 lat – 6 zł. Dla grup zorganizowanych i posiadaczy Kart Dużej Rodziny są zniżki.