Będzie nowy, większy plac zabaw w Parku Miejskim w Krośnie. Obecny nie spełnia wymogów bezpieczeństwa [ZDJĘCIA]

Rewitalizacja parku

Niewielki plac zabaw dla najmłodszych, ulokowany przy plenerowej siłowni, blisko wejścia do parku od ronda Zawodzie w ciągu kilkunastu lat uległ jednak degradacji. Zniszczone zębem czasu elementy huśtawek czy zjeżdżalni nie sprzyjały bezpiecznej zabawie .

Największą było urządzenie Parku Linowego z kilkoma trasami o różnym stopniu trudności i tyrolką. Wybudowano także ścieżkę fitness. Pierwsza, z naturalnych elementów drewnianych, nie przetrwała zbyt długo. Zniszczone urządzenia wymieniono na nowe – metalowe. Wyremontowane zostały parkowe alejki – ich zniszczona, popękana nawierzchnia asfaltowa została zastąpiona przez kostkę brukową, ustawiono nowe ławki i zamontowano oświetlenie . Uporządkowano drzewostan, pojawiły się rabaty z roślinami. Ozdobą parku jest ogród różaneczników (posadzone tam rododendrony to prezent od władz Edewechtu, partnerskiego miasta Krosna). Zrobiono też dodatkowe wejście od strony ul. Białobrzeskiej, przy zatoce przystankowej.

- Chcemy by plac był oddany do użytku przed Dniem Dziecka - dodaje wiceprezydent.

- To będzie prawie dwa razy większy teren, ze żwirowo-piaszczystym podłożem i z nowymi urządzeniami zabawowymi, których też będzie więcej niż obecnie - zapowiada wiceprezydent Baran.

Miasto w najbliższych dniach zamierza rozstrzygnąć przetarg na wykonanie placu. Oferty zostały otwarte w tym tygodniu, złożyło je siedem firm. Trzy z nich zaproponowały ceny poniżej kosztorysu magistratu. W budżecie na to zadanie zarezerwowano 180 tysięcy złotych.

Nie tylko plac zabaw

W małym „małpim gaju” zainstalowano ponad 40 urządzeń, na których kilkulatki, pod opieką dorosłych, mogą ćwiczyć zwinność i siłę - m.in. ruchomy pomost, duże i małe kroki, bambusowe pnącza, siatkę rybaka, krzyżak linowy, liny Tarzana, dziurawy most, kładka punktowa, pływającą kłodę, most zwodzony, przeprawę górską, gęste pnącza czy most birmański. Można z nich korzystać, ale potrzebne są jeszcze prace wykończeniowe przy nawierzchni.