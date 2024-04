Krosno kupiło pierwsze autobusy elektryczne dla miejskiej komunikacji. Będą kursować na 5 trasach

Autobusy są duże: pomieszczą 57 pasażerów, z tego 27 na miejscach siedzących.

- Planujemy, że autobusy wyjadą na ulice miasta pod koniec przyszłego tygodnia. Pojazdy zostały już dostarczone do Krosna, zostały zarejestrowane, są gotowe do jazdy. Czekamy jeszcze na uruchomienie monitoringu i kasowników. Kierowcy są przeszkoleni, ale muszą mieć czas na przetestowanie pojazdów i przyzwyczajenie się do ich prowadzenia, które ma swoją specyfikę w przypadku autobusów elektrycznych - mówi Roman Gierlach, prezes MKS Krosno.