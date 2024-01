Staranował sześć zaparkowanych na ulicy samochodów. Pijany kierowca w Iwoniczu-Zdroju

Do zdarzenia doszło na ul. Zdrojowej, w pobliżu posterunku policji. Kierowca hyundaia z impetem wjechał w zaparkowane samochody. Uszkodził 6 aut. Sprawcy nic się nie stało. Natomiast pomocy medycznej wymagała kobieta, bliska osoba kierowcy hyundaia, która po przyjściu na miejsce wypadku i widząc co się stało, zasłabła. Straciła przytomność i po udzieleniu pierwszej pomocy została przewieziona do szpitala.