Nowa pracownia tomograficzna w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim w Krośnie. Poprawi się jakość badań i skróci kolejka [ZDJĘCIA]

Zapotrzebowanie na tego typu diagnostykę jest bardzo duże. W ciągu roku w szpitalu wykonuje się ok. 14 tysięcy tomografii komputerowych.

- Stary, wyeksploatowany tomograf dziennie wykonywał blisko 40 badań. Gdy zdarzała się awaria, to przez kilka dni powstawały duże zaległości - przyznaje dyrektor.

Marszałek Władysław Ortyl zaznacza, że nowy tomograf pozwoli na wzrost przychodów szpitala.

- Staramy się, by urządzenia, które finansujemy, były najnowocześniejsze. W ub. roku do Krosna kupione zostało urządzenie do biopsji fuzyjnych, takim dysponują tylko trzy lecznice na Podkarpaciu - przypomina marszałek.