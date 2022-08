Przebudowa ulicy Paderewskiego w Krośnie mocno ograniczona. Powstanie nowy most i dojazdy do niego

Przebudowa ulicy Paderewskiego była jednym z przedsięwzięć zgłoszonych przez władze Krosna do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji szacowano na ponad 4,5 miliona złotych. Jej główny cel to budowa nowego mostu nad rzeką Lubatówka, znajdującego się w ciągu ulicy Paderewskiego. Ekspertyzy, jakie zlecił magistrat, wskazują na zły stan techniczny obiektu, który wymaga co najmniej generalnego remontu. Władze miasta zdecydowały, że lepszym rozwiązaniem będzie jego rozbiórka i budowa w tym miejscu nowej przeprawy.

Wniosek o dotację zakładał nie tylko budowę mostu. Zaplanowano przebudowę całej ulicy Paderewskiego – od ronda na skrzyżowaniu z ul. Podwale do ronda na skrzyżowaniu z ul. Łukasiewicza.

Z jednej strony ulicy miał powstać szeroki na dwa metry chodnik, z drugiej ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości trzech metrów. Zaprojektowano też bezpieczniejsze rozwiązanie skrzyżowania ul. Paderewskiego z ul. Nad Lubatówką.