Za ponad 11,5 miliona złotych wybudowane zostanie Branżowe Centrum Umiejętności przy „Naftówce” w Krośnie. To będzie supernowoczesny obiekt

Pierwszy obiekt powstanie przy Zespole Szkół Naftowo-Gazowniczych w Krośnie. To projekt, który zyskał bardzo wysoką ocenę w konkursie, ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie ministerstwa edukacji . Wartość przedsięwzięcia całego projektu (razem z wyposażeniem budynku i kosztami szkoleń) to ponad 13,5 miliona złotych. Przyznana miastu dotacja to 11 milionów złotych.

Branżowe Centrum Umiejętności będzie się mieścić w nowym obiekcie, zbudowanym na blisko 40-arowej działce, po rozbiórce należących do szkoły starych obiektów magazynowych. Obiekt (zaprojektowany przez krośnieńskiego architekta Pawła Ungeheuera) będzie miał powierzchnię ok. 550 metrów kwadratowych. Teren wokół zostanie urządzony i zagospodarowany na nowo. Ma być sporo zieleni i nowoczesne rozwiązania ekologiczne. To właśnie one zapewniły projektowi wysoką lokatę.