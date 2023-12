PANS w Krośnie przyznała stypendia za działalność naukową. Otrzymali je studenci i pracownicy uczelni [ZDJĘCIA]

- Jest to szczególne stypendium. Przyznając go uczelnia chce podkreślić, jak ważna jest społeczność akademicka i jak ważni są w niej studenci i ich rozwój. Dlatego przeważającą część Funduszu im. Stanisława Pigonia przeznaczamy na stypendia dla nich. To wyraz uznania dla ich całorocznej pracy ale też mamy nadzieję, że pomogą im w przyszłości - mówi dr hab. Zbigniew Barabasz, rektor PANS.