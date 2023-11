Krosno ma program wspierania edukacji młodych talentów. Stypendia w jego ramach rozdano podczas uroczystej gali w RCKP [ZDJĘCIA]

Krośnieński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów to stosunkowo nowa inicjatywa samorządu Krosna. Radni uchwalili go w ubiegłym roku. Program daje szanse uczniom krośnieńskich szkół, którzy chcą realizować swoje pasje – nie tylko naukowe, ale też sportowe czy artystyczne – otrzymania jednorazowego stypendium. Ma zachęcać młodych ludzi do nauki i aktywności w różnych dziedzinach.

Władze Krosna szczycą się od lat tym, że starają się o dobry poziom edukacji. Potwierdzeniem są wyniki egzaminów końcowych w szkołach, zdawalność matur oraz lokaty w rankingach (m.in. drugie miejsce wśród miast na prawach powiatu w rankingu Wspólnoty i Fundacji Naukowej Evidence Institute). A także sukcesy krośnieńskich uczniów w konkursach, olimpiadach i turniejach i zawodach.

Docenieniu tych właśnie osiągnięć służy Krośnieński Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów. Adresowany jest do uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych, nie tylko samorządowych, ale też niepublicznych.