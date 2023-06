Prasówka z maja 2023. Sprawdź, co działo się w Krośnie. Czy jesteś na bieżąco?

Przegląd maja 2023 w Krośnie: top 3 artykuły z miesiąca

Oto lista najpopularniejszych wiadomości z maja 2023 roku. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Okres PRL-u słusznie jest za nami. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne elementy wystroju wnętrz, aranżacji pomieszczeń wzbudzają w części spośród nas swoistą nostalgię. Popularne staje się m.in. nawiązywanie do tego okresu w zakresie dodatków na stół, mebli i innych przedmiotów codziennego użytku. Okazuje się też, że przedmioty te są czasem dość cenne. Można więc śmiało próbować je sprzedawać. A co może wzbudzić zainteresowanie?

Wolf cut sprawdzi się w przypadku cienkich włosów. To strzyżenie polega na mocnym cieniowanie włosów. Takie cięcie sprawi, że fryzura będzie sprawiać wrażenie bujniejszej, bo włosy zyskają na objętości. Zdecydowało się na nią wiele gwiazd, które lubią bawić się swoim wizerunkiem. Fryzurę nosiły już Billie Eilish i Miley Cyrus, a ostatnio także Jenna Ortega. To cięcie inspirowane latami 70. i 80. opanowało media społecznościowe. Świetnie się sprawdzi u dojrzałych kobiet, jak i u tych młodszych. Zobacz, dlaczego warto mieć fryzurę wolf cut.