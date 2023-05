Bulwar nad Jasiołką. W Dukli powstało nowe miejsce do wypoczynku nad wodą [ZDJĘCIA]

Nad rzeką stanęły parkowe ławki i drewniane leżanki. Zostały też zamontowane słupki wygradzające teren i stojak na rowery. Wytyczono trakt spacerowy. Zainstalowane zostały tablice informacyjne.

Klimat temu miejscu miało nadać dodatkowo oświetlenie solarne – jednak budżet inwestycji wymusił rezygnację z tego wydatku. Z tego samego powodu planowany wcześniej asfalt na pieszej ścieżce zastąpiono klińcem.

O to, by w Dukli znalazło się miejsce do spotkań i wypoczynku nad rzeką zabiegali mieszkańcy. Pomysł na „Dukielski bulwar” zgłosili w poprzedniej edycji budżetu obywatelskiego i udało się go zrealizować.