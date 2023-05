Mieszkańcy i turyści licznie korzystali z atrakcji w ramach Nocy Muzeów w Krośnie. Zobaczcie zdjęcia

To wyjątkowy dzień, gdy muzea, galerie sztuki, instytucje kultury szeroko otwierają drzwi dla zwiedzających, zapraszając w swoje progi zarówno młodszych jak i starszych. W tym roku przypadł on 13 maja.

Dla krośnian i turystów była to okazja nie tylko do darmowego zwiedzania muzealnych wystaw i ekspozycji. Każda z placówek zadbała o przygotowanie specjalnych atrakcji. Można też było zajrzeć w zakamarki obiektów na co dzień niedostępne dla zwiedzających. Były więc kiermasze, koncerty, animacje dla dzieci, konkursy, warsztaty, pokazy filmowe. W bogatej ofercie każdy mógł znaleźć coś dla siebie.

W Muzeum Rzemiosła można było m.in. za darmo skorzystać z usług golibrody w zabytkowym zakładzie fryzjerskim i zrelaksować się na leżakach na dziedzińcu dawnej fabryki zegarów wieżowych. Podobną strefę odpoczynku przygotowało także BWA. Tu spotkać mogli się m.in. miłośnicy sztuki współczesnej i poezji, których reżyser Jacek Buczyński zaprosił na spektakl wystawiony na patio i przed budynkiem.