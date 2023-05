Prasówka 28.05.2023 z całego tygodnia w Krośnie. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

W najbliższą niedzielę, 28 maja w Jedliczu odbędzie się jedna z największych akcji charytatywnych na Podkarpaciu. "Nocna Jazda Ratowników" łączy wszystkie służby mundurowe w jeden wspólny cel, dzięki któremu możliwa jest pomoc chorym dzieciom i dorosłym w powrocie do zdrowia. W tym roku służby oraz mieszkańcy regionu będą zbierać pieniądze na leczenie i rehabilitację Paulinki Okarmy z Jasła.

Do wypadku w Bziance (gmina Rymanów) na drodze wojewódzkiej nr 887 doszło w środę, po godz. 14. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca busa stracił panowanie nad pojazdem, zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR.

Żużlowcy Cellfast Wilków Krosno w świetnym stylu zadebiutowali w PGE Ekstralidze. To samo można powiedzieć o podprowadzających, które od pierwszego wejścia pokazały poziom najlepszej ligi. To piękne dziewczyny z Wolf Girls.

Wiekowe modele samochodów ratowniczych i gaśniczych, a także inny sprzęt można było zobaczyć podczas Nocy Muzeów w Muzeum Ratownictwa i Techniki w Przemyślu.

Ruch pociągów przez most kolejowy w Przemyślu, zgodnie z planem został przełożony na bajpas. Nowy most ma być gotowy do końca roku.

W sobotę 20 maja pogoda sprzyjała górskim wędrówkom. Zobaczcie, jak pięknie było na Tarnicy - to najwyższy szczyt w Bieszczadach po polskiej stronie i liczy 1346 m. Zdjęcia wykonano na szlaku przez Bukowe Berdo i Przełęcz Goprowską.