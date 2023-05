Pierwszy w tym roku Jarmark Staroci i Rękodzieła w Krośnie. Zobaczcie, co oferowali wystawcy [ZDJĘCIA]

Jak zawsze na „pchlim targu” na stoiskach oferowano różności, zarówno takie, które można było kupić za kilka złotych, jak i zabytkowe, cenne przedmioty za które trzeba było wyłożyć nawet kilkaset złotych. Wystawcy dopisali, klienci także, choć krośnieńskie jarmarki nie cieszą się jeszcze tak dużą frekwencją jak podobna impreza w Iwoniczu-Zdroju, która ma już dłuższą tradycję.

Jarmark w Krośnie przyciągnął kolekcjonerów staroci, ale też mieszkańców, którzy potraktowali go jako okazję na to, by poszukać np. ciekawej, niepowtarzalnej biżuterii, oryginalnej filiżanki czy ozdoby do domu. Kupować i oglądać można było obrazy, pamiątki, rzeźby, elementy zastawy stołowej, bibeloty, ceramikę i szkło, zegary, zabawki, militaria, ubrania, lampy naftowe, stare książki i płyty, monety, wyroby z drewna, antyki, rękodzieło i mnóstwo innych rzeczy „z drugiej ręki”.

W tym roku jarmarki w Krośnie będą obywać się w każdą drugą niedzielę miesiąca, od maja do października, w godz. od 9 do 14.