Przegląd prasy z tygodnia 14.01.2024. Co działo się w Krośnie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Krosna, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 7.01 a 13.01.2024.

Przegląd tygodnia: Krosno, 14.01.2024. 7.01 - 13.01.2024: top 3 artykuły Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Modne paznokcie na studniówkę 2024. Popularne wzory, kolory i stylizacje, które podbijają serca maturzystek Studniówka to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń w życiu młodych ludzi. To nie tylko bal, ale również okazja do wyrażenia swojego indywidualnego stylu i poczucia mody. Dlatego też przygotowania do tego wyjątkowego wieczoru obejmują nie tylko wybór sukni czy fryzury, ale również zadbanie o perfekcyjny manicure. Oto najnowsze trendy i popularne wzory paznokci na studniówkę! 📢 Zimowa atrakcja w Rymanowie-Zdroju. W uzdrowisku rusza kryte lodowisko [ZDJĘCIA] Od piątku (12 stycznia) zostanie otwarte lodowisko w Rymanowie-Zdroju, w nowej odsłonie. Ślizgawka zyskała zadaszenie.

📢 Nowa droga w powiecie krośnieńskim połączy DK28 z zakładem Orlenu w Jedliczu. Będzie gotowa wiosną 2025 roku Blisko 63 miliony złotych ma kosztować budowa łącznika DK28 w Potoku koło Krosna do zakładu Orlen Południe w Jedliczu. Budowa rozpocznie się w marcu, potrwa do końca kwietnia przyszłego roku.

Tygodniowa prasówka 14.01.2024: 7.01-13.01.2024 Krosno: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Krośnie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Wypadek ciężarówki w Dobrej pod Sieniawą. Zginął 46-letni kierujący pojazdem [ZDJĘCIA] Do zdarzenia doszło w czwartek po godz. 13 na drodze wojewódzkiej nr 870 w miejscowości Dobra koło Sieniawy w powiecie przeworskim. Zginęła jedna osoba.

📢 Budżet Krosna uchwalony. Takie będą największe inwestycje w 2024 roku Wydatki w wysokości blisko 555 milionów zaplanowano w tegorocznym budżecie Krosna. W tym jest nieco ponad 123 mln złotych na inwestycje – przede wszystkim w infrastrukturę drogową. 📢 TOP 10 jednostek OSP w powiecie krośnieńskim. Druhowie z tych miejscowości wyjeżdżali najczęściej w 2023 roku Postanowiliśmy sprawdzić, które jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie powiatu krośnieńskiego odnotowały w ubiegłym roku najwięcej interwencji. Wybraliśmy TOP 10 OSP spośród ponad 100 funkcjonujących w naszym powiecie. Sprawdźcie! 📢 Domy w górach na sprzedaż. Te są do kupienia na Podkarpaciu. Widoki jak w bajce! Ile trzeba zapłacić? Rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady... Marzeniem wielu jest ucieczka od miejskiego zgiełku i przeprowadzka w góry. Mieszkanie w górach niesie ze sobą niezapomniane doznania z cudownymi widokami, które również zimą prezentują się wyjątkowo malowniczo. Dodatkowo, bliskość przyrody i dostęp do licznych szlaków turystycznych sprawiają, że życie w tych okolicach jest niezwykle atrakcyjne. Niestety, trzeba jednak mieć świadomość, że ceny nieruchomości w górach nie należą do najniższych. Ile kosztują domy w Bieszczadach i Beskidzie Niskim? Sprawdź przykładowe ceny w galerii.

📢 Zderzenie samochodu ciężarowego z osobówką w Iskrzyni w pow. krośnieńskim. Ranna 52-letnia kobieta [ZDJĘCIA] Do wypadku doszło we wtorek w Iskrzyni na drodze krajowej nr 19 tuż po godz. 5. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca osobowym peugeotem 52-letnia kobieta, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu i zderzyła się z jadącym DK19 ciężarowym renault bez naczepy.

📢 W tych miastach na Podkarpaciu dochodzi do największej liczby przestępstw. Zobacz ranking TOP 10 Sprawdziliśmy, w których podkarpackich miastach odnotowano najwyższy poziom przestępczości. W zestawieniu podajemy liczbę przestępstw w danym mieście, stwierdzonych na tysiąc mieszkańców. Z naszego raportu dowiecie się również, jaką jej część stanowią przestępstwa kryminalne, gospodarcze i drogowe. 📢 Koncert Totentanz w klubie Iron w Krośnie [ZDJĘCIA] W sobotę 6 stycznia w klubie Iron w Krośnie zagrał hardrockowy zespół Totentanz. Przy pełnej sali, muzycy z Tarnowa zagrali świetny, prawie dwugodzinny koncert. Jako suport zagrał zespół Headache. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Złote gody 16 par małżeńskich w gminie Stubno [ZDJĘCIA] W Stubno świętowano jubileusz Złotych Godów 16 par z terenu tej gminy.

