Przegląd tygodnia z 20.03.2022 w Krośnie. Najważniejsze wydarzenia od 13.03 do 19.03.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Temperatura powietrza – 12 stopni, temperatura wody – 4 stopnie. Przy takiej pogodzie odbyło się oficjalnie zakończenie sezonu przez Morsy Krosno. Ostatnia zimowa kąpiel w Wisłoku była okazją do symbolicznego utopienia marzanny. Zobaczcie zdjęcia z imprezy na tzw. Sztukach.

Jak najszybciej miasto chce podpisać umowy i rozpocząć prace związane z kontynuacją modernizacji stadionu żużlowego przy ul. Legionów. Chodzi o budowę trybuny i przyłącza elektrycznego do jupiterów oświetlających stadion. Te roboty ma wykonać ta sama firma – AGZ. Wcześniej montowała na tym obiekcie maszty oświetleniowe.

Kierowcy, uważajcie na odcinku ulicy legionów w rejonie schodów do ul. Blich w Krośnie. Są tam utrudnienia w ruchu związane z inwestycją na Starówce.

Leszek Kwaśniewski zarządza Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim w Krośnie po rezygnacji Piotra Czerwińskiego. Marszałek województwa powierzył mu obowiązki dyrektora lecznicy do września. Jeśli odbędzie się konkurs na to stanowisko, Leszek Kwaśniewski zamierza w nim wystartować.

Dwaj mieszkańcy Krosna są podejrzani o pozbawienie wolności biznesmena z Mazowsza, prowadzącego firmę transportową oraz wymuszenie miliona złotych za jego uwolnienie. Obaj zostali aresztowani, grozi im do 10 lat więzienia.

Gmina Miejsce Piastowe przygotowała 20 miejsc noclegowych dla wojennych uciekinierów z Ukrainy w Domu Ludowym. Jednak na razie nie są potrzebne. Mieszkańcy przyjmują u siebie ukraińskie rodziny. Zebrali też wszystko, co najpotrzebniejsze dla tych, którzy opuszczali swój kraj z niewielkim bagażem.

Tylko jedna firma jest zainteresowana przygotowaniem dokumentacji nowej drogi od granic Krosna do rafinerii Orlen Południe w Jedliczu. Cena podana w ofercie jest jednak dwa razy wyższa niż możliwości finansowe starosty powiatu krośnieńskiego, który ma realizować inwestycję.

My z Wami, Wy z nami – to hasło działań na rzecz integracji uchodźców z Ukrainy z lokalną społecznością, które podjęło Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Przygotowało ofertę artystyczną dla uchodźców z Ukrainy, przybywających w Krośnie i okolicy, by mogli realizować swoje pasje i zainteresowania, wspólnie z mieszkańcami.