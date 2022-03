Dodatkowa rekrutacja do szkół podstawowych w Krośnie. Gdzie zostały wolne miejsca?

Nabór do krośnieńskich szkół podstawowych jest prowadzony w systemie elektronicznym. Najpierw, podczas rekrutacji podstawowej, przyjmowano dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły. W tym przypadku wystarczyło, że rodzice wypełnili zgłoszenie. Było to równoznaczne z przyjęciem do placówki.

Rodzice, którzy chcieli zapisać dziecko do szkoły w innym obwodzie, a także rodzice dzieci spoza Krosna, musieli poczekać. Ich wnioski były brane pod uwagę dopiero po zakończeniu naboru dla dzieci z obwodu. Decydowały kryteria określone przez samorząd (np. posiadanie przez rodziców Krośnieńskiej Karty Mieszkańca czy praca na terenie miasta). Ten etap rekrutacji został już zamknięty.

Jak informuje urząd miasta – 15 marca rozpoczyna się ostatni etap – nabór uzupełniający. Prowadzą je jednak tylko trzy szkoły, w których zostały jeszcze wolne miejsca. To szkoły w peryferyjnych dzielnicach: Polance, Turaszówce i Suchodole.