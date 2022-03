Ponad stu uchodźców znalazło dach nad głową u mieszkańców gminy Miejsce Piastowe [ZDJĘCIA]

W każdy piątek przez godzinę (od 18 do 19) ktoś dyżuruje w Domu Ludowym w Rogach. Osoby, które przyjęły pod swój dach uchodźców, mogą przyjść i wraz z nimi wybrać to, co niezbędne do codziennego życia. Produkty żywnościowe, kołdrę, ręcznik, wózek, ubrania, rzeczy dla dzieci – wszystko jest posegregowane i czeka. To nie tylko dary od miejscowych. Wsparcie przyszło też od strażaków z Belgii i Polonii z USA i Włoch.

- Belgijska firma zaproponowała założenie hot-spotów w miejscach, gdzie mamy uchodźców - mówi Dorota Chilik, wójt gminy Miejsce Piastowe.

Każdego tygodnia przygotowywany jest też transport na Ukrainę.