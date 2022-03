Dyrektor Piotr Czerwiński kończy swoją misję w szpitalu w Krośnie. Od 15 marca lecznica ma nowego szefa. Będzie nim Leszek Kwaśniewski

- Umowa z byłym dyrektorem została rozwiązana za porozumieniem stron. Jednocześnie zarząd powołał Leszka Kwaśniewskiego na pełniącego obowiązki dyrektora, który będzie wypełniał swoje obowiązki do czasu powołania nowego dyrektora - informuje Tomasz Leyko, rzecznik prasowy urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie.

Piotr Czerwiński powiedział nam, że odejście to jego osobista decyzja, podyktowana zmęczeniem kilkuletnim zarządzeniem szpitalem w trudnym okresie.

- Już w listopadzie ub. roku złożyłem panu marszałkowi ustną deklaracje rezygnacji ze stanowiska dyrektora. Jednak pozostałem do jego dyspozycji, związku z sytuacjami kryzysowymi w szpitalu, czwartą i piątą falą pandemii. Chciałem zamknąć 2021 rok lepszym wynikiem finansowym i to mi się udało. Przez te lata, w których byłem dyrektorem, urząd marszałkowski nie dopłacał do szpitala i za ubiegły rok też nie będzie musiał dopłacać - mówi Piotr Czerwiński.