Kandydatki z Podkarpacia w konkursie Miss Województwa Małopolskiego. Wśród nich Paulina, Anastazja i Natalia z powiatu krośnieńskiego

To największy i najbardziej prestiżowy konkurs piękności w województwie małopolskim. Biorą w nim także udział dziewczyny z naszego regionu. Nie zabrakło mieszkanek powiatu krośnieńskiego.

Konkurs Miss i Miss Nastolatek Woj. Małopolskiego odbywa się w ramach nowego ogólnopolskiego konkursu piękności Polska Miss. Kandydatki rywalizują w dwóch kategoriach wiekowych (rocznik 1994-2003 i rocznik 2004-2008).

19 czerwca w Krakowie, w hotelu Swing, odbędą się półfinały konkursu. O zakwalifikowanie do finału Miss i Miss Nastolatek ubiega się ponad 200 półfinalistek, w tym 35 z Podkarpacia. Wśród nich 24-letnia Paulina Bandyk z Kobylan, 19-letnia Anastazja Omachel z Ustrobnej i 17-letnia Natalia Tworek z Rymanowa-Zdroju.

Do czerwcowego finału awansuje 30-40 kandydatek do tytułu Miss Województwa Małopolskiego oraz 15-20 pretendentek do tytułu najpiękniejszej nastoletniej Małopolanki.

Jury wybierze większość finalistek. Awansują też po trzy dziewczyny z każdej grupy, które otrzymają najwięcej głosów od internautów na profilu FB konkursu. Wyniki głosowania [TUTAJ]