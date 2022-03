RCKP w Krośnie organizuje spotkania integracyjne dla uchodźców. Mogą rozwijać swoje artystyczne pasje Ewa Gorczyca

Ukrainki przebywające w Krośnie mają możliwość uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez RCKP. M.in. uczą się języka polskiego RCKP Krosno

My z Wami, Wy z nami – to hasło działań na rzecz integracji uchodźców z Ukrainy z lokalną społecznością, które podjęło Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie. Przygotowało ofertę artystyczną dla uchodźców z Ukrainy, przybywających w Krośnie i okolicy, by mogli realizować swoje pasje i zainteresowania, wspólnie z mieszkańcami.