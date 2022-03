Tych opuszczonych miejscowości na terenie Krosna dziś nikt już nie pamięta. Zostały tylko nazwy

Zgodnie ustawą o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, urzędowa nazwa miejscowości jest ustalana, zmieniana lub znoszona na wniosek rady gminy, na której obszarze jest położona miejscowość.

Wniosek taki samorząd powinien skierować do właściwego resortu.

Władza Krosna chcą uregulować sprawy związane z nazewnictwem na terenie miasta. W wykazie urzędowych nazw miejscowości i ich części, położonych na terenie Krosna, figuruje siedem nazw, których lokalizacji nie udało się miejskim urzędnikom ustalić.

- Przeanalizowano dostępne mapy i rejestry, wystąpiono z zapytaniem do rad dzielnic i osiedli. Nie natrafiono jednak na informacje o ich położeniu, co pozwala na stwierdzenie, że są to obszary obecnie niezamieszkałe - informuje Joanna Sowa, rzeczniczka magistratu.