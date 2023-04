Latem będzie gotowy Park Sensoryczny w Krośnie. Powstaje przy ogródkach działkowych [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Miasto na ten cel przeznaczyło około liczący ok. 0,7 ha teren w dzielnicy Krościenko Niżne. Będzie sporo zieleni, kwiatów, ziół i traw ozdobnych, alejki spacerowe, ścieżka rowerowo-spacerowa, „sucha rzeka” okresowo wypełniająca się wodą, miejsca do wypoczynku i grillowania.

Projekt zakłada wykorzystanie przy aranżacji terenu różnych materiałów i urządzeń wydających dźwięki. To po to, by pobudzić zmysły i stworzyć warunki do relaksu.

Na razie plac budowy przy ul. Chopina nie wygląda zbyt zachęcająco, ale już wyłania się obraz tego, jak zmieni się to miejsce.