Instalacje fotowoltaiczne wytwarzają energię dla ujęć wody na Wisłoku, centrum odzysku odpadów i oczyszczalni w Krośnie [ZDJĘCIA]

Instalacje zostały już włączone do sieci. Ta na terenie ZUW w Sieniawie ma moc ok. 74 kW. Mniejsza jest moc urządzeń zainstalowanych na dachu budynku ZUW w Iskrzyni – wynosi 50 kW.

W sieci pracuje już także największa z oddanych niedawno do użytku instalacji fotowoltaicznych na obiektach komunalnych w Krośnie. To instalacja przy ul. Białobrzeskiej. Ma moc ok. 243 kW i znajduje się na dachu reaktora biologicznego w Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów.

Na budowę tych trzech nowych instalacji spółka pozyskała wsparcie z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Budowa instalacji powstałych przy Regionalnym Centrum Odzysku Odpadów i ZUW „Wisłok” w Sieniawie kosztowała ok. 883 tys. zł i została dofinansowana przez NFŚiGW w ramach pilotażowego programu „Ciepłownictwo powiatowe” – dotacją w wysokości 265 tys. zł i preferencyjną pożyczką z możliwością umorzenia w kwocie 618 tys. zł.