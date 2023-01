W Krośnie powstaje nowoczesny blok energetyczny. Ciepło ze spalania śmieci zasili miejską sieć

To największa inwestycja w historii Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Jej wartość to ponad 135 milionów złotych. Ma być oddana do użytku we wrześniu przyszłego roku. Wykonawca przejął już plac budowy. Roboty już się rozpoczęły. Obecnie trwają prace ziemne, prowadzone są wykopy pod fundamenty.

Spalarnia będzie zlokalizowana przy ul. Sikorskiego, w sąsiedztwie miejskiej elektrociepłowni. Paliwem będą odpady nie podlegające recyklingowi. To resztki, które nie mogą być składowane na składowisku odpadów ani też w żaden sposób ponownie wykorzystane.

Blok energetyczny wyprodukuje na ich bazie energię cieplną i energię elektryczną. Rocznie w Bloku Energetycznym ma być spalanych ok. 22 tys. ton pozostałości ze śmieci stanowiących tzw. frakcję palną.