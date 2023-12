Krośnieński Holding Komunalny zainwestuje 4,4 mln zł dofinansowania z NFOŚiGW w instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii

Projekt realizowany jest w ramach programu NFOŚiGW – „Ciepłownictwo powiatowe”. Całkowity koszt inwestycji to ponad 5,5 mln zł, z czego blisko 4,4 mln zł stanowi dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki.

- Magazyny energii to nic innego jak zespół urządzeń i akumulatorów służących do magazynowania wytworzonej energii elektrycznej, stabilizacji współpracy z siecią i zrównoważenia podawanej energii w różnych okresach czasu - dodaje Janusz Fic, prezes KHK.

Jak podkreślają władze miejskiej spółki, niezależność i samowystarczalność energetyczna to priorytetowe kierunki rozwoju Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego. Aktualnie spółka ma 18 instalacji prądotwórczych o łącznej mocy ok. 3600 kWh, a kolejne buduje lub przygotowuje do realizacji.

- Mamy 13 instalacji fotowoltaicznych, ale bez magazynów energii. Instalacje PV z magazynami nie tylko zwiększą nasze zdolności wytwarzania własnej energii elektrycznej, ale też umożliwią jej magazynowanie i zastępowanie energii tradycyjnej, kupowanej z sieci, energią wyprodukowaną z odnawialnych źródeł energii - podkreśla Janusz Fic.

Planowany termin zakończenia inwestycji to marzec 2025 roku. Według założeń energia produkowana przez nowe instalacje będzie w całości zużywana na potrzeby Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego.