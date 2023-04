Muzeum Rzemiosła w Krośnie chce się rozwijać. Powstaną nowe ekspozycje

Narożna kamienica u zbiegu ul. Blich i Słowackiego, tuż przy Rynku, ma być nową siedzibą Muzeum Rzemiosła. Stuletni budynek jest własnością miasta. Samorząd zgodził się na jej przekazanie, by dyrekcja muzeum mogła realizować plany rozwoju i modernizacji placówki, tak by dostosować ją do współczesnych standardów i oczekiwań zwiedzających. Przygotowanie atrakcyjnych dla turystów ekspozycji wymaga więcej miejsca. Dlatego powstała koncepcja przeniesienia muzeum do nowej lokalizacji. Wymaga to jednak dostosowania kamienicy do nowej funkcji.

Na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i zmiany sposobu użytkowania kamienicy przy ul. Blich 1 na potrzeby muzeum został ogłoszony przetarg. Na marcowej sesji rady miasta zapadła decyzja, by na ten cel przeznaczyć 250 tysięcy złotych.

Na udział w postępowaniu zdecydowało się aż 13 firm: 6 z Krakowa, pozostałe z Warszawy, Krosna. Wrocławia, Lublina, Rudy Śląskiej, Częstochowy i Buska-Zdroju. Przedstawiły bardzo zróżnicowane cenowo oferty. Ceny za przygotowanie projektu, uwzględniającego fakt, iż kamienica jest obiektem zabytkowym, wahały się od 150 tysięcy do ponad pół miliona złotych.