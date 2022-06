Najdziwniejsze eksponaty w Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Zgadnij, do czego służyły te przedmioty [ZDJĘCIA]

W naszej galerii prezentujemy najdziwniejsze eksponaty z Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Zapraszamy do podróży w nieodległą przeszłość.

To przedmioty, których używali na co dzień m.in. krawcy i krawcowe, modniarki, szewcy, stolarze, rzeźbiarze, kowale, zegarmistrzowie, tkacze, rymarze, czy fryzjerzy. Te zawody, bez których trudno było sobie wyobrazić codzienne życie w XIX i XX wieku, są już ginącymi profesjami.

Wiele z eksponatów zgromadzonych przez Muzeum Rzemiosła w Krośnie to unikaty, uratowane przed zniszczeniem i wyrzuceniem. Przed laty stanowiły wyposażenie nie tylko pracowni i warsztatów pracy rzemieślników z terenów południowo-wschodniej Polski, ale też gospodarstw domowych.

Muzeum Rzemiosła w Krośnie mieści się w zabytkowej kamienicy "Dom pod zegarem" przy ul. Piłsudskiego. Od maja do września czynne jest od wtorku do piątku w godzinach 9:00-18:00, a w weekendy od godz. 10:00 do 16:00.