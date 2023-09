Krosno dołączyło do programu Ogólnopolska Karta Seniora. Miejską edycję zainaugurowano podczas Sejmiku Senioralnego [ZDJĘCIA]

To obiekty kulturalne, rekreacyjne, sportowe, gastronomiczne, rekreacyjne, noclegowe czy usługowe, związane ze zdrowiem czy kosmetyką. Pełną listę można znaleźć na stronie glosseniora.pl.

- To program, który ma aktywizować seniorów. Zachęcać do tego, by nie siedzieli w domach. By dbali o zdrowie, sprawność, podróżowali, zwiedzali - mówi pochodzący z Krosna Marek Pilch, wiceprezes Stowarzyszenie „Manko”.