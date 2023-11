Cukiernia „Na Polance”, prowadzona przez krośnieńskie koło PSONI, ma już pięć lat. Tak świętowano jubileusz [ZDJĘCIA]

- Ta praca to dla dziewczyn duża frajda i przyjemność. Same wymyślają przepisy na ciasta, ciasteczka, torty. Cieszą się, że klienci przychodzą i chwalą nasze wypieki - mówi Ewelina Jachimowska.

Cukiernia-kawiarnia "Na Polance" jest czynna w poniedziałki od godz. 8 do 15, od wtorku do piątku w godz. od 8 do 17 i w soboty od godz. 9 do 13.