Na największych osiedlach w Krośnie będą działać jadłodzielnie. Pierwsza już została otwarta [ZDJĘCIA]

Obiekt typu kiosk stanął u zbiegu ul. Wojska Polskiego i Oficerskiej, przy siedzibie krośnieńskiego koła Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. To właśnie wolontariusze tego stowarzyszenia będą się opiekować jadłodzielnią.

Obiekt (odnowiony z funduszy miasta,) jest niewielki, ale we wnętrzu zmieściło się wszystko, co niezbędne: chłodnia, półki na produkty spożywcze, kosze na owoce, warzywa i pieczywo. Są też duże plansze, informujące o zasadach działania jadłodzielni i o tym, jaką żywność można tu przynosić. To nie tylko fabryczne artykuły, ale też własne wyroby, np. przetwory czy zupa w pojemniku.

- Cieszę się, że przed trudnym okresem, jesienno-zimowym powstało takie miejsce, żebyśmy – jako mieszkańcy – mogli się wzajemnie wspierać, pomagać tym, którzy znajdą się w trudnej sytuacji życiowej - mówi wiceprezydent Krosna. Bronisław Baran.

Jadłodzielnie nie są nowym pomysłem. Funkcjonują już w wielu miastach, w Krośnie także działała już przez pewien czas jadłodzielnia na Starówce.