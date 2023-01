Młodzi cukiernicy rywalizowali w Krośnie o tytuł najlepszego ucznia w zawodzie. Tworzyli torty, ciasteczka i figurki z marcepana [ZDJĘCIA]

Zgodnie z wieloletnią już tradycją gospodarzem turnieju był Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Udział wzięli najzdolniejsi uczniowie ze szkół kształcących w zawodzie cukiernika: Natalia Klonowicz, Oliwia Podraza, Paulina Hałajko, Kinga Mazur, Sebastian Nowak, Konrad Brzejszcz, Weronika Polak, Ewa Piękoś i Laura Fruga.

Reprezentowali:

- Konkurs ma na celu pokazać umiejętności młodych adeptów zawodu, ale też zachęcić pracodawców do podejmowania współpracy ze szkołą, po to by uczniowie mogli uczyć się od mistrzów - mówi Bogdan Skotnicki, dyrektor ZSP nr 2.