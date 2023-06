Weekend pełen atrakcji i ciekawych imprez w Krośnie i okolicy. Sprawdźcie, gdzie warto się wybrać

Oferta przygotowana na ten weekend przez organizatorów imprez z Krosna i okolicy jest różnorodna. Melomani z przyjemnością wrócą zapewne do gościnnych wnętrz zabytkowego, drewnianego kościoła św. Wojciecha przy ul. Korczyńskiej w Krośnie . W piątek (30 czerwca) startuje tegoroczna edycja cyklu „Smyczki na Wojciechu”. Wracają kameralne koncerty i artyści, którzy gościli już w Krośnie, choć niekoniecznie z tym samym repertuarem i w tych samych składach. Od czerwca do sierpnia 2023 odbędą się cztery koncerty na które zaprasza Regionalne Centrum Kultur Pogranicza .

Koncert na deptaku

Wystawa w klimatach Japonii

Wyjątkową wystawę można zobaczyć w Muzeum Podkarpackim w Krośnie. To ekspozycja czasowa, poświęcona militariom i sztuce japońskiej ze zbiorów placówki. Kolekcja zabytków sztuki i broni japońskiej jest najmłodszą w zbiorach Muzeum Podkarpackiego w Krośnie. Jej początki sięgają 2017 roku, kiedy to muzeum pozyskało zbiór kilkudziesięciu zabytków japońskich z okresu od XIV do XX wieku. Od tego czasu jest ona stale rozbudowywana i uzupełniania. Składają się na nią zbroje samurajskie, miecze, drzeworyty, kakemona, publikacje, miniaturowe rzeźby, ceramika, wyroby z laki i brązu, tkaniny, lalki, karty pocztowe i fotografie.

Gra turystyczna

Rozrywkę dla całych rodzin proponuje Punkt Informacji Kulturalno-Turystycznej w Krośnie. W sobotę (1 lipca) będzie można uczestniczyć w pierwszej grze turystycznej o naszym mieście: "Krosno na osnowie dziejów". Start o godzinie 11.00 przy makiecie na krośnieńskim Rynku. Po prelekcji przewodników na temat powiązania miasta z grą, każdy z uczestników otrzyma swój egzemplarz gry do rozwiązania (średnio zajmuje to ok. 2 godziny).