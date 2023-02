Ruszyły zapisy do krośnieńskich żłobków. Jest w nich blisko 250 miejsc

Rodzice, którzy starają się o przyjęcie dziecka do żłobka, powinni wypełnić kartę zgłoszenia (można ją pobrać z oficjalnej strony internetowej miasta) i złożyć ją osobiście w sekretariacie Żłobka Miejskiego w Krośnie, mieszczącym się przy ul. Mirandoli Pika 3. Zgłoszenia będą przyjmowane do 31 marca, w godzinach od 8 do 16.

Do żłobka mogą uczęszczać dzieci od ukończenia 20 tygodnia życia do trzech lat, w wyjątkowych sytuacjach do czterech lat.

Żłobek Miejski "Kolorowe Nutki" w Krośnie dysponuje miejscami w pięciu różnych lokalizacjach miasta, ale dwie z nich (tam żłobek funkcjonują w obiektach przedszkola) przyjmują jedynie starsze dzieci, co najmniej dwuletnie. Do największego żłobka (przy ul. Mirandoli Pika) można zapisywać niemowlęta od 20 tygodnia życia.

Dzieci od pierwszego roku życia mogą być przyjęte do żłobka na os. Traugutta (ul. Kisielewskiego). Półtoraroczne przyjmuje żłobek mieszczący się w budynku przedszkola przy u. Prochownia.