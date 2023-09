Ścieżka rowerowa wokół Jeziora Sieniawskiego. To ma być wielka atrakcja turystyczna [ZDJĘCIA]

Zbiornik w Sienawie, przy zbudowanej w latach 70. zaporze na Wisłoku, leży około 20 kilometrów od Krosna. To jedyny taki akwen w powiecie krośnieńskim, w dodatku otoczony malowniczym terenem. O tym, że ma wielki, ale niewykorzystany potencjał mówi się od lat. Budowa szlaku rowerowego to jeden z pomysłów na to, by umożliwić stworzenie w tym miejscu przestrzeni sprzyjającej aktywności i rekreacji przez cały rok.

Koncepcja powstała w odpowiedzi na rosnącą popularność turystyki rowerowej. Inicjatorzy przedsięwzięcia nie ukrywają, że inspiracją dla nich była ogromna popularność, jaką zyskała ścieżka rowerowa wokół Jeziora Czorsztyńskiego. Liczą na to, że szlak wokół malowniczego Jeziora Sieniawskiego będzie cieszył się równie wielkim powodzeniem.