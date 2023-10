Dworzec PKP w Krośnie zostanie zmodernizowany. Znalazł się na liście Programu Inwestycji Dworcowych [ZDJĘCIA, WIZUALIZACJE]

Największy program inwestycyjny w historii PKP, polegający ma modernizacji i budowie około 200 dworców w całej Polsce, jest realizowany od 2016 roku i ma się zakończyć w tym roku. Od stycznia 2023 roku rusza jego kontynuacja, z perspektywą do 2030 roku.

- Poddaliśmy analizie wszystkie czynne dworce, należąca do PKP w Polsce. Jest ich około 300. Zrobiliśmy listę rankingową programu. Znakomita wiadomość dla mieszkańców Krosna i pasażerów PKP jest taka, ze dworzec w Krośnie znalazł się na liście obiektów do modernizacji. Jest w pierwszej setce, to bardzo dobra pozycja - poinformował dziś (5 października) Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP SA, podczas briefingu prasowego w Krośnie.